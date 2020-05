Michele Bravi: “La vita breve dei coriandoli” è il nuovo singolo

15 Maggio 2020 | 9:59 di Giulia Ciavarelli

Tra le novità di venerdì 15 maggio, il ritorno musicale di Michele Bravi è senza dubbio una piacevole sorpresa: complice la partecipazione ad "Amici speciali" di Maria de Filippi, l'artista pubblica un nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Ne "La vita breve dei coriandoli" c'è la rinascita di Michele: è la prima produzione musicale dopo il tragico incidente del novembre 2018 e il conseguente silenzio durato mesi. «Dentro la fragilità di un dettaglio è nascosta la regola dell'universo. In un gesto sottile, un modo per attraversare l'oscurità» scrive Michele sui social per spiegare il brano. Dal buio che lo circondava all'amore, grazie al quale è riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.

Il brano è scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

"La vita breve dei coriandoli" è la quinta traccia del nuovo progetto discografico dell'artista che sarebbe dovuto uscire a fine marzo. «"La geografia del buio" è rimandato a data da destinarsi. Senza giri di parole, non posso nascondere il dispiacere che c'è dietro una scelta del genere ma la necessità, per tutti, di rimanere a casa e stare protetti è, in questo momento di pandemia, molto più grande e importante. L'unico modo per salvare la nostra musica è salvare prima noi stessi» ha scritto per comunicare la decisione ai fan.

Alle novità musicali si affiancano quelle televisive: Michele è entrato a far parte del cast di "Amici speciali" in onda su Canale 5 nel quale dodici talenti si sfideranno per quattro puntate nel ballo e nel canto, senza eliminazioni. Inoltre, nel corso della prima serata l'artista presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo.