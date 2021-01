Michele Bravi, “Mantieni il bacio” è il nuovo singolo

22 Gennaio 2021 | 10:47 di Cecilia Esposito

«Il bacio è l'immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia» è questo il pensiero da cui nasce il nuovo singolo di Michele Bravi "Mantieni il bacio", che anticipa l'album "La geografia del buio" in uscita il 29 gennaio.

Un brano incredibilmente intenso in cui si percepisce tutta la necessità del cantante, vincitore della settima edizione di X Factor, di esprimere l’amore ricevuto e che l’ha salvato per ricondurlo alla realtà in un momento in cui la quotidianità era diventata buia, difficile da sopportare. «Trattenere sulle labbra la sensazione di un bacio è l’alternativa più umana per scommettere sull’eterno» così scrive lo stesso Michele Bravi sul suo profilo Instagram per presentare il brano e offrirci una riflessione su cui soffermarci.

"Mantieni il bacio" vede anche la partecipazione di Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, che hanno scritto il testo, e di Andrea Manzoni che accompagna l'artista al pianoforte.