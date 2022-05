Michele Bravi torna con il nuovo singolo “Zodiaco”

Da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali, il brano racconta un amore che non ha paura di vivere...anche senza il favore delle stelle Michele Bravi Giulia Ciavarelli







«Devo raccontarvi un mio guilty pleasure: ogni mattina leggo l’oroscopo» scherzava Michele Bravi durante il suo ultimo concerto a Milano, che abbiamo raccontato qui, anticipando proprio il nuovo singolo estivo da venerdì 27 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Dopo i successi di "Nero bali" in coppia con Elodie e Gué Pequeno e il più recente "Falene" insieme a Sophie and the Giants, il cantautore torna (senza duetti) con "Zodiaco": il brano è scritto da Federica Abbate, Davide Petrella e Francesco Catitti, che ne ha curato anche la produzione.

«Il mondo astrologico, nella sua accezione più popolare, è uno spunto d’ironia e sarcasmo. Un’occasione per guardare oltre le nuvole e scoprirsi capaci di ridere» racconta l'artista. Un brano leggero, spensierato…da mettere a tutto volume in macchina: attraverso l’immaginario dei segni zodiacali e delle costellazioni, racconta un amore che non ha paura di vivere, anche senza il favore delle stelle.

L'artista è alle prese con il tour teatrale: dopo essersi esibito a Peschiera Borromeo, Torino, Padova, Milano e Bologna, il gran finale si terrà domenica 29 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma.