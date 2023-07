“Mind Your Business”: il ritorno di Britney Spears con Will.i.Am

Tornano a collaborare l'hitmaker dei Black Eyed Peas e l'iconica popstar Giulia Ciavarelli







Britney Spears è tornata alla musica, di nuovo, e lo fa con il suo storico collega Will.i.Am: ritmo accattivante ed energia contagiosa, "Mind Your Business" è il loro singolo disponibile da venerdì 21 giugno su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’uscita di "Hold Me Closer" con Elton John, questa collaborazione segna la seconda uscita discografica dell'iconica popstar dopo la fine dei suoi 13 anni di "conservatorship", ma anche la prima reunion con l'hitmaker dei Black Eyed Peas dopo i successi del passato: l'ultimo, il più recente, è "Scream & Shout" contenuto nell'album "#willpower" (2013) di Will.i.am ma si aggiungono anche "Big Fat Bass" e "It Should Be Easy".

«Sono stato un fan, un amico e un sostenitore di Britney nel corso degli anni, anche quando stava combattendo per la sua liberazione. È una persona straordinaria» ha dichiarato Will.i.Am in una recente intervista.

L'artista è tornato in Italia con i suoi Black Eyed Peas per un concerto a Torino e tornerà il 13 agosto in occasione dell'Oversound Music Festival a Lecce.