“MMH” di Fred De Palma con Rose Villain: la passione è un come un film

Dal 18 ottobre un brano ipnotico ricco di sensualità e dai suoni reggaeton Alessandro Alicandri







Fred De Palma in una recente intervista estiva a Sorrisi diceva due cose: la prima che sarebbe (forse) andato in vacanza a novembre, lasciandoci con il dubbio che qualcosa per l'autunno stava già bollendo in pentola. La seconda è stata la sua celebrazione del successo di "Come un tuono" di Rose Villain (con Guè), segnale di un pubblico che sta cambiando modo di vedere i suoni latini non solo come una specificità dell'estate, dando merito a Rose Villain di aver portato al successo una bachata a marzo.

Il 18 ottobre pubblicano quindi un nuovo brano (non è la prima volta, ascoltate "Au revoir") e il titolo è tutto un programma: "MMH". Non è una sigla, ma è l'onomatopea del piacere. Il mix tra synth pop e reggaeton supportato dalla produzione di Sixpm connota un "ballo sensuale" da manuale, ma con qualcosa in più che lo rende, in estrema sintesi, irresistibile. C'è un passaggio di Rose a fine brano che dice: "balliamo un sexy lento tra gli spari, scappiamo dai cattivi su una "Rari" (Ferrari), lanciamo i soldi per aria, un bouquet, sento il cuore a tremila perché". La descrizione del sentimento qui esce dai cliché della discoteca, della sala da ballo anzi... e diventa un film. Già Fred all'inizio di "MMH" spiega che il rapporto di coppia raccontato di banale non ha nulla. È talmente prezioso che nessuno può scollare uno sguardo dalla loro "aura potente".

"MMH", con la sua probabile ispirazione a uno dei più famosi brani reggaeton di sempre, "Papi chulo… (te traigo el mmmm…)" di Lorna del 2003, immerge quelle vibrazioni irresistibili all'interno di una canzone che parla di un amore pericoloso da "Mission: impossible", capace di trascinarti ovunque. Con la sua scrittura così evocativa e la palpabile sensazione di un'intrigo perfetto, questo brano, per aggiungere una metafora automobilistica alla tante di cui è pieno il brano, farà strada.