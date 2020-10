Modà: il nuovo singolo è “Chicco biondo”

30 Ottobre 2020 | 9:57 di Giulia Ciavarelli

«Romantici, siete pronti?»: accolti sempre da messaggi di entusiasmo e gratitudine, i Modà richiamano a gran voce i loro fan sui social per una novità musicale che li vede protagonisti ad un anno dal loro ritorno discografico con "Testa o croce": il nuovo singolo "Chicco biondo".



«È stato un album molto apprezzato dai nostri fan e sono curioso di sapere che cosa ne pensano di risentirci con questa sonorità. Ritorniamo nella nostra veste più riconoscibile» ha dichiarato Kekko alla vigilia del primo inedito pubblicato nel 2020, "Cuore di cemento".





In rotazione da venerdì 30 ottobre, arriva il secondo singolo "Chicco biondo", una ballad dal respiro romantico trainata da un crescendo musicale e una grande carica emotiva del testo. La scrittura appassionata di Kekko restituisce il desiderio di cercare la serenità nelle cose più semplici e di coltivare l’amore. Un brano raffinato, capace di evocare il senso universale della vita, fatta di sorrisi non sempre felici ma anche di piccoli gesti che regalano pace.

La band sceglie di posticipare il Testa o Croce tour di un anno: inizialmente previsto per il mese di marzo, rinviato in autunno e ora previsto per il 2021 a seguito del perdurare dello stato di emergenza. Il 26 settembre 2021 inaugurano all'Arena di Verona e poi via in molte città d'Italia: Milano, Salerno, Catania, Reggio Calabria, Bari e Roma. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

LE DATE AGGIORNATE DEL TOUR

26 settembre - Arena di Verona (recupero del 2 maggio 2020)

1 ottobre - Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

2 ottobre - Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 29 marzo e del 19 dicembre 2020

5 ottobre - Pala Sele di Eboli (recupero del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

8 ottobre - Pala Catania di Catania (recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

9 ottobre - Pala Catania di Catania (recupero del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

12 ottobre - al Palasport di Reggio Calabria (recupero del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

15 ottobre - Pala Florio di Bari (recupero del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

16 ottobre - Pala Florio di Bari (recupero del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

19 ottobre - Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)