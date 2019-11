Modà: il video del nuovo singolo “…Puoi leggerlo solo di sera”

08 Novembre 2019 | 14:14 di Giulia Ciavarelli

Venerdì 8 novembre in rotazione radiofonica arriva un nuovo singolo dei Modà estratto dall'ultimo progetto discografico "Testa o croce" e s'intitola "...Puoi leggerlo solo di sera".

Il brano è una canzone d’amore, tra le più autobiografiche del disco. Il 15 febbraio dello scorso anno Kekko, tornando a casa tardi, si è reso conto di aver dimenticato di festeggiare San Valentino e così ha scritto alla moglie Laura questo brano per farsi perdonare. Un singolo che racconta vent’anni d’amore, tra alti e bassi «E sembra quasi che non sia cambiato niente perché in amore no non è questione di chi vince o di chi perde».

Al successo del nuovo lavoro discografico si accompagna quello del tour. Si aggiungono nuove date per il Testa o croce tour 2019/2020: raddoppiano le date di Acireale e Bari e a grande richiesta triplica il live al Mediolanum Forum di Assago a Milano. I concerti partiranno il 26 novembre da Jesolo con la data zero e proseguiranno fino al mese di marzo 2020.

LE DATE DEL TOUR

2 dicembre - Unipol Arena di Bologna

4 dicembre - Mediolanum Forum di Assago (MI)

7 dicembre - Brixia Forum di Brescia

8 dicembre - Pala Alpitour di Torino

11 dicembre - Mandela Forum di Firenze

14 dicembre - Palazzo dello Sport di Roma

6 marzo - Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

7 marzo - Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

10 marzo - PalaSele di Eboli (SA)

13 marzo - PalaFlorio di Bari

14 marzo - PalaFlorio di Bari

20 marzo - Palazzo dello Sport di Roma

28 marzo - Mediolanum Forum di Assago (MI)

29 marzo - Mediolanum Forum di Assago (MI)