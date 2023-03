“Mon amour” di Annalisa ed è subito festa

Dal 31 marzo l'artista presenta il suo nuovo singolo nato per stupire Alessandro Alicandri







Dopo l'enorme successo di “Bellissima”, una hit nata a settembre 2022 e fortissima ancora oggi (è certificato doppio platino) ogni passo successivo poteva essere quello sbagliato. “Mon amour”, il nuovo singolo di Annalisa uscito il 31 marzo, pare nato senza questa ansia da prestazione, perché ha dentro tutta la leggerezza che serve per spiazzare ancora una volta. Con la suadente intro club che sembra strappata a una sfilata di moda nell'era delle top model e un affascinante mix di suoni da pop-latino e french house (non a caso forse, la Francia è molto citata nel pezzo), l'artista sfodera un brano in diretta continuità con il recente passato, ma che con quel brano non ha nulla (o quasi) a che fare.

La continuità è soprattutto nel testo, in questo racconto che parte da una donna ferita da un uomo troppo preso da se stesso anche solo per guardarla al desiderio (qui, in "Mon amour“) di sentirsi completamente disimpegnata e fare quello che le pare. Da qui nasce un gioco dell'amore, un bacio libero privo di gelosie, nel quale l'intrigo di una serata senza freni diventa il pretesto per lasciarsi andare. Qui e ora. Con quel mix di immagini bizzarre che si scontrano con immagini del quotidiano, l'artista dipinge il desiderio di una serata per nulla normale sulla tela di una vita banale, immaginando nella pratica (o almeno con il pensiero) di potersi divertire, finalmente.

L'aspetto più interessante di "Mon amour" è la sua capacità di sembrare perfetta per luoghi molto diversi tra loro: in auto con gli amici, in cuffia mentre si corre, in una sala da ballo, in una discoteca affollata, nel corso musicale di una palestra o nel bel mezzo di un grande concerto. È un brano aggregante (e elegante nel frattempo) come pochi di solito riescono a essere.