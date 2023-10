“Mondo panico”: Ex-Otago e Fabri Fibra in un duetto onesto e malinconico

Dal 6 ottobre il brano che anticipa il tour nei club italiani della band genovese Alessandro Alicandri







Gli Ex-Otago e Fabri Fibra presentano il 6 ottobre il brano “Mondo panico”, un brano di enorme fascino che parla di vite complicate, di fragilità che cerchiamo di nascondere, di una deriva che non può che farci paura. Maurizio Carucci, cantante della band genovese, aveva già collaborato nel 2022 con Fibra nel brano “Stelle” (disco d'oro) con un brano che racconta senza girarci troppo intorno, le inquietudini del nostro tempo. In chiusura, il messaggio parla di un amore necessario, in un mondo che come mostra la copertina stessa del singolo, ci fa sembrare tutte macchine pronte a diventare futuri rottami. Il nostro ruolo, in fondo, è lottare per vivere il più possibile come esseri umani.



Gli ex Otago tornano dal 10 novembre in tour nei club italiani.