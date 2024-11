“Montecristo” di Jovanotti: amore e vita… vi ritroverò

Dal 22 novembre, il grande ritorno di Lorenzo (e dal 31 gennaio, il nuovo album) Alessandro Alicandri







Da quale oscurità può provenire una rinascita? Anche dal buio più pesto. "Montecristo" è il brano dell'atteso ritorno di Lorenzo Jovanotti che anticipa il nuovo album in uscita il 31 gennaio. "Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi" dice Lorenzo all'inizio del brano, che parte quasi parlato: l'artista parla di un fatto personale, di un incidente che l'ha messo "KO", è proprio il caso di dirlo, riprendendo possesso di sé stesso dopo molto tempo, con grande sacrificio.

"Montecristo" è la storia di quel racconto personale unito alla scintilla creativa del romanzo "Il Conte di Montecristo" ascoltato da Lorenzo in audiolibro proprio durante la sua convalescenza. Da lì ha creato un racconto poetico nel quale parla di una vita che sembrava ricominciare dal prologo, di un amore sperduto e lontano, di una promessa fatta a sé stesso e di un destino che all'improvviso fa cadere tutto spaccando il mondo, il suo mondo, in mille pezzi.

Da qui la malinconia, la lontananza e il senso di amarezza che si respira almeno fino a un certo punto della canzone. L'arrangiamento orchestrale che accompagna il brano si piega a quella stessa improvvisa trasformazione che ascoltiamo nella narrazione dei fatti. Il piglio sinfonico si fa in un istante reggaeton. Il ritmo incalzante trasferisce curiosamente quello stesso senso di tormento che presto però si traduce in scintilla vitale, in desiderio di fuga da quella situazione oscura, per ricongiungersi all'amore e con amore, alla vita stessa.

Da quale oscurità proviene una rinascita? Da quanta luce abbiamo dentro. A tal proposito, essenziale è questo passaggio: «Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro».

«Montecristo è nata per caso, o per forza, come succede con i sogni. È un brano che racchiude un’atmosfera metafisica, nato probabilmente durante la mia prima convalescenza, dopo l’intervento di un anno e mezzo fa. In quel periodo ascoltavo l’audiolibro de "Il Conte di Montecristo", un romanzo che avevo letto circa quindici anni fa e che mi aveva affascinato. L’audiolibro, letto da Andrea Giordana, mi ha fatto compagnia per giorni. Dumas, che ha scritto anche "I tre moschettieri", è un narratore immenso e mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un giovane tradito, che perde tutto — l’amore, il suo ruolo nella società — e si ritrova da solo in una cella, da dove inizia il suo percorso di rinascita. Per me scrivere è sempre un esercizio, un modo per elaborare quello che vivo, e da quella sensazione di smarrimento e rivincita è nato il testo».

Così continua: «Poi un giorno Dario Faini (Dardust) mi ha fatto ascoltare una melodia al pianoforte nel suo piccolo studio a Milano. Ho provato ad adattare il testo alla sua musica, e subito ho capito che funzionava. In pochi minuti abbiamo dato vita alla canzone, ma come sempre accade il lavoro di rifinitura ha richiesto mesi»

«Il brano unisce due mondi: il reggaeton, con il suo ritmo contagioso che ormai è diventato il suono del mondo, e un’atmosfera orchestrale, più classica. In mezzo, ci sono io e la mia storia. È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo. Una frase chiave è: Anche quando sei con me mi manchi».

«Avere Lorenzo in studio è una delle cose migliori che possano capitare» ha dichiarato Dardust «Positività, entusiasmo, coraggio ed esplorazione. Dopo un lungo periodo di pausa come produttore, non poteva esserci per me ritorno migliore di questo, con un brano intenso, audace e al di fuori di ogni campionato come Montecristo».

Il videoclip

«È un video che definirei avventuroso, metafisico e psichedelico. La location è incredibile e mi riporta a molte immagini e sensazioni presenti nella canzone: immaginazione, sogno e ritorno. La trama non segue un filo logico, è come un sogno: non c’è una vera narrazione, il sogno arriva e basta. Questo video racconta un momento della mia vita che parla di tempo, trauma, recupero e rinascita. È un viaggio, che è sempre un tema fondamentale della mia musica».



«Il protagonista del video potrebbe essere un naufrago, forse il cameriere di una festa su una nave, o magari il capitano, o ancora un semplice marinaio. Si ritrova su un’isola desolata, dove incontra figure che potrebbero esistere solo nella sua mente: ombre, tribù di spiriti, una sirena. Abbiamo inserito elementi che ci venivano in mente man mano, come un duello di scherma con un’ombra, un cavallo — che è anche il mio segno nell’oroscopo cinese e un animale con cui mi identifico — e persino un antico amuleto con l’incisione Laurensius Juvenis Artifex, “il giovane Lorenzo artista”. È un oggetto che il protagonista trova sull’isola e che gli ricorda, per un attimo, di essere stato un imperatore in una vita passata».