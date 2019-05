Mr. Rain e Martina Attili: «”La somma” è il nostro nuovo singolo»

Due mondi musicali che si uniscono: abbiamo incontrato i due giovani artisti per farci raccontare com'è nato il brano in uscita il 17 maggio

13 Maggio 2019 | 14:41 di Giulia Ciavarelli

È strano vedere i loro nomi uno di fianco all’altro, eppure Mr. Rain, al secolo Mattia Berardi, e Martina Attili si sono uniti musicalmente per un nuovissimo singolo in uscita il 17 maggio in radio e su tutti i digital store.

Si intitola "La somma": «Il brano è prodotto da me e Marco Sissa. È uno sfogo personale, un po’ come lo sono tutti i miei pezzi, e in genere non mi piace descriverne tanto il significato. In questo caso parlo di una relazione e di quelle colpe che, in realtà, sono sempre condivise» ci racconta Mr Rain.

L’ultima volta che lo abbiamo incontrato è stato in occasione dell’uscita dell’album Butterfly Effect, che ha raggiungo il disco d’oro. «È stato un anno davvero bello, il tour è andato bene e sto lavorando al mio secondo disco. Nel frattempo, però, ci saranno alcune date estive» ci svela subito il self-made rapper della musica italiana.



Entrambi, dunque, si conoscevano solo artisticamente, ma in comune avevano un passato nel talent X Factor: in realtà, il cantautore bresciano rifiutò di continuare la sua strada all’interno del programma televisivo («Sono contento del mio percorso e dei risultati ottenuti» ci aveva detto riguardo una scelta che rifarebbe), mentre Martina è arrivata alla semifinale dell’edizione andata in onda nel 2018.

A chiamare la giovane cantante ci ha pensato proprio Mattia: «Ho scelto Martina perché ho sentito la sua celebre Cherofobia e mi ha colpito da subito la sua voce, è molto delicata» rivela. Insieme hanno girato anche un videoclip: «Abbiamo dato fuoco ad un pianoforte e secondo me sarà uno dei video più belli» ci dice quando gli chiediamo qualche anticipazione su quello che vedremo online.

Sono molto introversi, questo lo sappiamo, ma sembra che abbiano un’altra cosa in comune: il modo di scrivere. «Ho sentito un po’ di pezzi e credo che sia una delle poche che scrive veramente bene. Sono fissato con la scrittura, è una delle cose che ho subito notato e che mi rende più simile a lei» ci dice Mattia. Questa sua passione recentemente si è manifestata anche sotto forma di un libro pubblicato da Fabbri: «In ”Fuori luogo” racconto le tante sfaccettature della vita di un cantante come la sensibilità e la paura. Sono lati non convenzionali ad un'artista, ne sono molto orgoglioso».

Le strade dei due cantanti proseguono regolarmente, anzi, stanno per arrivare molte sorprese: «Pochi giorni fa ho fatto un concerto al Teatro dal Verme di Milano, è stato bellissimo. Dopo X Factor è stato pubblicato il videoclip di un brano, “Piccoli eroi”, ma in questo anno ci sarà anche un disco» racconta Martina, confidandoci anche che tra i suoi artisti preferiti ci sono Daniele Silvestri, Salmo e Mannarino.