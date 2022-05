Mr Rain: “Sincero” è il nuovo singolo con Alfa

Disponibile da venerdì 20 maggio su tutte le piattaforme digitali, il brano è sincero, leggero e spensierato Alfa e Mr. Rain Giulia Ciavarelli







Nella giornata dedicata alle uscite discografiche, incontriamo una nuova coppia che sta per esordire: la voce di Mr Rain si unisce al talento di Andrea De Filippi, in arte Alfa, il giovane cantautore genovese che, tra view, stream e follower, sta collezionando numeri record.

Proprio su TikTok («Le mie canzoni vanno fortissimo su questa piattaforma, credo si sposino bene anche con la tipologia di video» ci aveva detto Mr Rain), i due hanno annunciato la loro collaborazione: "Sincero" è il nuovo singolo che ascolteremo da venerdì 20 maggio su tutte le piattaforme digitali.

Il brano fa parte dell'ultimo "Fragile", terza opera discografica pubblicata a marzo 2022, che rappresenta «un dono a me stesso e a chi si riconosce nella mia musica». Un viaggio simbolico che è servito all'artista per uscire dalla sua comfort zone e aprirsi verso incognite finora sconosciute, mettendosi a nudo e affrontando le paure apertamente.

Il risultato di questo mix musicale è una canzone dalle sonorità spensierate, il cui ritornello rimane impresso al primo ascolto: «Succede che incontriamo delle persone che in qualche modo riescono a vederci per quello che ancora non sappiamo di essere, persone che riescono a vedere il meglio di noi, sempre. È qualcosa di rassicurante e leggero, ed è proprio da questa sensazione che è nata questa canzone» racconta Mr Rain.