“Musica animale”, il ritorno di Benji & Fede

Dal 7 giugno il duo torna con nuova musica dopo cinque anni (con l'aiuto di Tommaso Paradiso) Alessandro Alicandri







Dentro di noi sapevamo che prima o poi, oltre ogni divergenza e ostacolo, Benji & Fede sarebbero tornati a fare musica assieme. Li ritroviamo, dal 7 giugno, con "Musica animale".

Come Benji stesso ha scritto nella celebre lettera di riavvicinamento tra i due «Sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura, e te lo dico questo non per cercare di sminuirci individualmente, ma al contrario spronarci a stringere la mano una volta ancora e ricordarci che insieme nulla è impossibile». Questa consapevolezza l'ha sempre avuta anche il pubblico, che in loro ha intravisto una chimica eccezionale che dava vita a brani di una semplicità disarmante, capaci di coinvolgere più generazioni, non solo i loro coetanei.

Oggi tornano con un brano dal piglio funk ma dalla sensibilità acustica, in una sessione di scrittura che oltre ai due artisti ha coinvolto Takagi & Ketra, ma anche Stefano Tognini e la penna inconfondibile di Tommaso Paradiso. In gran parte questo è il team di una hit amatissima del 2017: "L'esercito del selfie" cantata da Lorenzo Fragola e Arisa che ha con essa alcuni lontani punti di contatto. La produzione, in questo caso, è di Simon Says!.

Il brano trasuda quell'amore per il pop italiano che ti fa immergere all'istante negli Anni 90, tra le hit di Luca Carboni e Raf da cantare fino a lasciarti senza voce. Quel gusto del canto elegante nei modi e crudo nelle intenzioni si trova anche in questo brano, con un testo che parla della necessità di dare valore a un'estate bollente con le giuste canzoni per lasciarsi andare. Nel videoclip si celebrano, con varie citazioni, alcuni degli artisti che hanno reso il grande il pop degli ultimi decenni: da Bruno Mars ai Blink 182, passando per The White Stripes e Drake. Nomi che hanno raggiunto il massimo grado della popolarità spaziando tra i generi. Chissà che questa non sia proprio la direzione che vuole perseguire il duo in questa reunion.