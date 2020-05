Negramaro e OneRepublic: il nuovo singolo insieme è “Better Days – Giorni migliori”

29 Maggio 2020 | 14:47 di Giulia Ciavarelli

"Arriveranno giorni migliori" abbiamo ripetuto a gran voce durante questi mesi di lockdown e proprio "Better Days - Giorni migliori" s'intitola il nuovo singolo dei Negramaro in collaborazione con i One Republic. Come abbiamo visto dalle ultime uscite musicali, per molti artisti questo è stato un periodo di grande produzione e scrittura: da venerdì 29 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali questa collaborazione inaspettata tra due band molto amate nel nostro Paese.

«"Better Days - Giorni migliori" è la musica che vince i confini» scrivono i Negramaro per annunciare il duetto con i OneRepublic, un incontro nato sui social. La band statunitense ha rimandato la pubblicazione del nuovo disco "Human", ma il frontman Ryan Tedder, autore e produttore di tante star come Taylor Swift e U2, non ha mai smesso di scrivere e lavorare con i colleghi. Nasce in quarantena una canzone ottimista che guarda a un futuro luminoso tra la paura e il caos dell'attuale emergenza, singolo che farà parte della tracklist del nuovo album.

Appena dopo la pubblicazione, Ryan Tedder ha visto un servizio alla CNN che raccontava l'Italia in lockdown e si è imbattuto nella voce di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, che aveva cantato proprio dal suo balcone emozionando tutto il web. Tedder ha quindi invitato la band italiana a collaborare e realizzare questo incontro musicale a distanza che ha preso forma in pochissimi giorni, attraverso uno straordinario quanto spontaneo scambio di messaggi su Instagram e che è proseguito in questi giorni di lavoro pre-uscita.

«La musica è il social più efficace che esista! Ha accorciato le distanze tra l'America e la nostra Italia, lo ha fatto in questa canzone in cui i OneRepublic ci hanno voluto al loro fianco, come compagni di viaggio, un viaggio incredibile in cui ci aspetteremo sempre e solo "giorni migliori"» scrivono i Negramaro.

In un botta e risposta a distanza, anche Ryan Tedder saluta la band italiana: «Ciao Giuliano e ciao amici. È stato bellissimo lavorare con te Giuliano nel singolo “Better Days”. Ci è voluta una pandemia per lavorare insieme, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Sono così felice di aver lavorato con te, in questo progetto che riguarda l’Italia. Non vedo l’ora di vederti di persona».

Con l'uscita del singolo arriva anche un videoclip ufficiale con immagini del nostro Paese girate sia dai Negramaro che dai OneRepublic prima del lockdown. È un video che racconta l’Italia che tutti amiamo, quella piena di persone, arte, cultura, un’Italia che tutti speriamo di riabbracciare presto.

"Better Days - Giorni migliori", insieme ai singoli "Didn't I", "Rescue Me", "Somebody to Love e "Wanted", farà parte di "Human", il nuovo progetto discografico della band americana scritto in buona parte in Italia.