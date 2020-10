Negramaro, il nuovo singolo “Contatto”

Da venerdì 9 ottobre la band salentina annuncia il brano che anticipa il nuovo progetto discografico in uscita il 13 novembre per Sugarmusic

09 Ottobre 2020 | 9:38 di Giulia Ciavarelli

Dopo vari segnali sui social, i Negramaro tornano finalmente in scena con un doppio annuncio che ha entusiasmato tutti i fan: a tre anni dall'ultimo "Amore che torni", la band capitanata da Giuliano Sangiorgi annuncia l'uscita di "Contatto", nuovo singolo e titolo del prossimo album, il decimo della loro carriera, che vedrà la luce il 13 novembre con Sugarmusic.

«Insieme si fa meno fatica a restare in piedi. I nostri corpi in equilibrio si sostengono a vicenda. Il contatto è una cosa che cerchiamo da sempre. Può sopperire all’assenza di parole...Può riempirsi di tutte le nostre vite e trasferirle da un sogno all’altro. “Salva contatto”... sì, fatto! Salviamo il contatto... sulla pelle!» racconta la band riguardo il nuovo singolo prodotto da Andrea Mariano, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 9 ottobre.

Un titolo che riassume il concetto del nuovo disco, ma anche le sensazioni provate negli ultimi mesi, la necessità di stare vicini, di toccarsi e aiutarsi: «"Contatto" è la parola più concreta per antonomasia, quella che ha bisogno di fisicità ma che in realtà, negli ultimi anni, è diventata solo un contatto in rubrica. È più bello pensare che in questi giorni "contatto" si è riempita di un sogno, di quella speranza di potersi toccare» ha dichiarato Giuliano Sangiorgi in occasione di un'intervista al TG1.