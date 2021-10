“Nei tuoi occhi” è il nuovo singolo di Francesca Michielin

Da venerdì 8 ottobre in rotazione radiofonica, il brano è incluso nella colonna sonora del film "Marilyn ha gli occhi neri"

«Era da tanto tempo che non tornavo in studio a scrivere e produrre qualcosa, ed è stato magico lavorarci tuffandomi dentro al cuore» scrive sui social Francesca Michielin, che torna con una nuova canzone in radio da venerdì 8 ottobre. Si intitola "Nei tuoi occhi" (Sony Music) ed è inclusa nella colonna sonora del film "Marilyn ha gli occhi neri" diretto da Simone Godano con protagonisti Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Dal confronto artistico tra la cantautrice e Andrea Farri, autore della colonna sonora ufficiale del film, nasce un brano pop dal sound avvolgente, pensato per creare un mondo di emozioni trascendenti i suoni puri della composizione. "Nei tuoi occhi", di cui Francesca ha seguito tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura alla produzione, si sviluppa partendo dal musical theme che ricorre costante in ogni sequenza: un delicato riff di pianoforte da cui prende vita una variazione sul tema dalle sonorità elettroniche minimali.

Il testo dell'inedito è collegato alla trama del film, in particolare alla relazione tra i protagonisti Diego e Clara, e rappresenta un viaggio emozionale alla ricerca della felicità perduta da condividere con chi ti accetta per quello che sei.