Nek torna con il singolo “Un’estate normale”

Da venerdì 11 giugno su tutte le piattaforme digitali, ci fa ballare con un brano estivo dalle sonorità elettroniche

«Ciò di cui abbiamo bisogno è proprio questo: un'estate normale» scrive sui social Filippo Neviani, in arte Nek, per annunciare il suo ritorno discografico a un anno di distanza dall'ultimo progetto "Il mio gioco preferito". Disponibile da venerdì 11 giugno, "Un'estate normale" è un brano leggero e spensierato che si incastra alla perfezione nella rosa delle hit estive che ci accompagneranno nei prossimi mesi.

Come molti colleghi, anche Nek ha annunciato le date dei concerti estivi: «Partiremo un po’ da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto. Non sarò solo, sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli: insieme, stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti!».

I biglietti per il "Live acustico 2021" di Nek sono già disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.