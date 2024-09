“Nero gotico” di Clara: tutto il fascino di un amore micidiale

Il nuovo singolo dell'artista dal 13 settembre, un amore velenoso in sonorità elettro-dance Alessandro Alicandri







Il pop, se fosse una materia scolastica, sarebbe parecchio difficile. Clara in questo universo pop non solo naviga bene, ma ci sguazza con ottimi voti, trovando una cifra stilistica al contempo versatile ma anche chiara. "Nero gotico", disponibile dal 13 settembre, è scritta da Clara con Alessandro La Cava e Katoo. Quest'ultimo ha curato anche la produzione ed è lo stesso che ha lavorato agli ultimi successi di Mahmood, ci riferiamo a "Tuta gold" e "Ra ta ta", ma è in gran parte il team che ha lavorato al suo brano sanremese "Diamanti grezzi". Il nuovo singolo di Clara arriva dopo il gustoso brano con Icy Subzero, "Ghetto Love": hanno raggiunto la certificazione disco d'oro.

Nella canzone, senza girarci troppo intorno, parla di un amore tossico, quello che i giovanissimi chiamano "un malessere". L'atteggiamento di lui non fa presagire nulla di buono (viene definito ironicamente come "arsenico"), ma anche lei ammette di avere le sue responsabilità. Assieme sono come una miccia e la dinamite: esplosivi e pericolosi. È amore o forse solo un gran casino? Il noir gotico è un genere letterario fatto di atmosfere decadenti, storie così ricche di dettagli da far girare la testa e esiti più vicini alla tragedia.

Con le sue sonorità smaccatamente elettro-dance, il brano ha un ottimo tiro per i club e sarà entusiasmante sentirla dal vivo nel tour in partenza il prossimo 3 ottobre.