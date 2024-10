“Niente di male” di Giorgia: quanto è leggera (in amore) la normalità

Dal 18 ottobre, il nuovo singolo dell'artista, oggi conduttrice di X Factor Alessandro Alicandri







È da poco più di un anno che Giorgia non torna con un suo singolo e oggi, proprio mentre veste i panni di conduttrice di X Factor, esce il 18 ottobre "Niente di male". Il suo nuovo singolo è un brano che senza paura racconta un tema comune a tutti, ma per certi versi piuttosto impopolare, quello della normalità. Nell'era in cui tutto dev'essere unico ed eccezionale, Giorgia parla d'amore nello stesso modo in cui (quasi certamente) lo vive: con serenità.

Messi da parte i tormenti, il dramma, i colpi di scena, quello che rimane sono le certezze di una storia fatta di giorni magari anche uguali, dove l'abitudine non è un problema ma un valore e la vera avventura è crescere assieme. Il brano scritto da una squadra di artisti di enorme talento come Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino e la produzione di Cripo. Mara Sattei qui imprime un'impronta profondissima. Si sentono le vibrazioni iniziali di "Oronero", ma anche quella sintesi meravigliosa di classico e contemporaneo che abbiamo già sentito nel brano "Parentesi" di Mara Sattei con Giorgia nel 2022.

La canzone parte piano, con un'introduzione dal sapore gospel, ed è un crescendo che da romantico diventa festoso, con l'incedere veloce caratteristico di Mara Sattei, ma anche con quel suo modo a volte un po' criptico di raccontare i sentimenti. Qui non c'è l'intenzione di creare una ballad, ma un brano che dall'interiorità cresce e diventa una festa gioiosa, come un rapporto di coppia fatto ance di alti e bassi, ma soprattutto di curve tranquille e serenità. Lasciarsi andare significa però anche accettare l'effetto collaterale dell'amore, dell'abitudine dell'essere amati: il rischio di rimanere soli. Ed è lì che finisce il brano con una nota di pianoforte che in meno di 10 secondi, si spegne.