“Niente è per sempre” di Rovazzi: il primo ascolto

Dal 3 di gennaio, l'anno si apre con un singolo inaspettato che analizziamo per voi Alessandro Alicandri







Fabio Rovazzi non fa uscire un suo singolo da anni, così tanti che ci è venuto il sospetto che avesse abbandonato la musica. Rovazzi è un fine creativo, una persona dalle mille risorse, una vera e propria icona per chi lavora sul web, un'icona anche perché è riuscito a raggiungere l'obbiettivo di ogni creator digitale: fare pochissimi progetti molto rilevanti senza l'ossessione dell'onnipresenza per paura di essere dimenticati dall'algoritmo o dal pubblico.

Nel caso di Fabio questo non può semplicemente succedere.

Ma veniamo a “Niente è per sempre”, brano scritto con i bravi Davide Simonetta e Paolo Antonacci (lavorano spesso con Tananai e Fedez, infatti si percepisce molto lo stile) che con il consueto tono scanzonato e divertito, racconta di quanto sia sbagliato porsi troppe domande sul senso delle cose della vita, visto che spesso non hanno alcuna logica. Si coglie anche una citazione al mitico brano "Non succederà più" di Claudia Mori, che sembra anche essere un po' il cuore del brano e la ragione del titolo, quello della mancanza fisica di un amore al quale si è dato tutto. D'amore nel pezzo non si parla per niente, ma tutto sembra portare a quello nel sottotesto.

Interessante è il passaggio “Non succederà più / almeno per me / che il tempo che ho / lo uso per ostinarmi a dare un senso a tutto quando poi banalmente / Dell’’elmo di Scipio nessuno sa niente?”. L'Elmo di Scipio in effetti in moltissimi lascia un punto interrogativo quando viene cantato nel nostro inno nazionale: sinteticamente è il simbolo della lotta di Scipione a Zama (per questo poi Scipione venne chiamato l'Africano) contro il cartaginese Annibale, allora nemico dell'Impero romano. Insomma, uno dei fatti che più rappresentano l'orgoglio e il potere di quella che è poi diventata l'Italia, è solo un'informazione ripetuta a petto in fuori di cui in molti non conosciamo il vero significato.

Rovazzi di incongruenze con tra aspettative e realtà nella vita ne rileva parecchie: dalla triste abitudine di filmare un dramma invece di chiedere aiuto, alle bibite bevute in cannucce di carta ma contenute in bottiglie in plastica, si passa poi per tutto ciò che nelle nostre vite davamo per scontato (tra questi cita anche quello che sembrava l'inossidabile duo Achille Lauro e Boss Doms che ci ha rapiti anni fa), tutte cose che un po' senza preavviso, sembrano sparire nel nulla o quasi. Poche ore fa sul suo Instagram, Fabio rimarca che questo brano è per lui molto importante e in effetti, per messaggio del pezzo e per modalità di questo ritorno in musica, quel tenerci si sente.