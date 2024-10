“Niente panico” di Ghali: che questa musica vi sia d’aiuto

Chi soffre, ha sofferto o ha anche solo visto cosa vive una persona durante un attacco di panico, non ha bisogno che gli si spieghi nulla. Per gli altri è come se esplodesse una bolla con all'interno un'ondata incontrollabile di dolore. Dall'11 ottobre Ghali nel suo nuovo singolo "Niente panico" affronta un tema personale e delicato, dedicato a sé stesso ma inevitabilmente da oggi dedicato anche alle generazioni che ascoltano la sua musica.

Il brano - scritto da Ghali con Fabrizio Ferraguzzo (che è anche produttore), Francesco Turolla (SadTurs), Lorenzo Bassotti (Kiid), Michelangelo (anche lui produttore) e Nicholas Weiss (Nightfeelings) - è una ballad che ha un po' lo spirito della preghiera e tende concretamente la mano a chi ne ha bisogno. La voce e i suoi suoni caldi e avvolgenti sono avvolti da uno stile lo-fi che da molti è ascoltatissimo per la gestione dell'ansia, dello stress, del sonno e anche di alcune forme meno gravi di panico.

Il testo parte dalla famiglia, dal desiderio di lasciare un segno, consapevole che allontanarsi dalle radici, alle radici comunque porterà. Poi ce la speranza, la voglia di correre più veloci della paura e continuare a respirare, che è l'unica cosa che conta. Quando dice "Dove si spegne una stella è lì che nasci tu" o "È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini", coccola romanticamente l'ascoltatore (o l'ascoltatrice, il brano sembra parlare a una figura femminile) con immagini semplici che rendono il senso di rinascita che sentiamo dopo alcune bufere della vita, alla ricerca di nuovi stimoli in grado di riportarci il sorriso. Nella speranza che la musica, come sempre e ancora una volta oggi, ci sia d'aiuto.