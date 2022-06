Noemi e Carl Brave tornano insieme per “Hula-Hoop”

«È stato molto bello ritrovarci nella musica»: la coppia multiplatino scommette di nuovo sulla hit estiva dopo "Makumba" Giulia Ciavarelli







Squadra che vince, non si cambia: alchimia e complicità coinvolgente, Noemi e Carl Brave tornano a far ballare il pubblico con un nuova e fresca hit estiva. Una cover coloratissima apparsa sui social presenta "Hula-Hoop", il nuovo singolo della coppia multiplatino che ascolteremo in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno.

Uno stile leggero e accattivante caratterizza l'erede di "Makumba", il primo tormentone estivo dei due artisti certificato triplo Platino: «Lo stadio Olimpico e gli aperitivi, i vocali infiniti e i duetti per gioco. Io e Veronica abbiamo lo stesso sguardo su tante cose, una 'sintonia' musicale e personale davvero bella. Ci siamo trovati così bene lo scorso anno che abbiamo deciso di rifarlo!» racconta Carl Brave.

«La grande affinità e il divertimento che proviamo quando stiamo insieme è lampante, anche da questo nuovo brano. Dai primi accordi di chitarra si capisce che è un pezzo nostro: "Hula-Hoop" ha un sound che ormai ci contraddistingue, in bilico tra la luminosità dell'estate e la ricercatezza di suoni come quello della marimba o delle chitarre che sanno d’estate» ribatte Noemi.

Nei prossimi mesi, entrambi gli artisti saranno impegnati in numerosi concerti: se Carl Brave sarà protagonista dei grandi live nei più importanti festival italiani, Noemi attraverserà l'Italia con il suo viaggio live indoor e outdoor sui grandi palcoscenici estivi.