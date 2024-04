“Non ho bisogno di te”, il nuovo singolo di Noemi: «Ecco le mie nuove consapevolezze»

In attesa di condurre il “Concertone”, ci racconta il nuovo brano Alessandro Alicandri







Noemi è tornata e l'ha fatto con un brano davvero speciale: "Non ho bisogno di te", scritto e prodotto dall'artista con Drast e Golden Years. Il tutto a pochi giorni dal suo esordio come conduttrice per il Concerto del primo maggio su Rai3, dal Circo Massimo di Roma.

Noemi da tantissimo tempo canta l'autoaffermazione e la bellezza del genere femminile nel modo più bello possibile: mettendo a fuoco il genere femminile con la sua più disarmante verità. Noemi canta le parole che vive e in questo brano dalle venature gospel, super radiofonico e anche estremamente ballabile, riesce a trovare in un brano leggerissimo dalla chiave più che pop un significato profondissimo.

È un brano che segna anche una nuova pagina della sua vita, perché sempre più libera e la sincerità di quel che dice si percepisce enormemente. È una canzone che non parla d'amore nel modo in cui siamo abituati (purtroppo c'è chi ancora lo crede, ma essere donne libere non vuol dire essere "single") ma piuttosto esplora l'importanza dell'amore per sé stesse, che quella sì che è libertà.

Il brano dura solo due minuti e mezzo, ma riesce a portarti via in un viaggio coinvolgente. Da ascoltare e riascoltare. Ecco la nostra intervista.

Noemi, è emozionata per questo ritorno?

«Sì! Sarà un periodo di “botte emotive”, anche quando pochi giorni dopo (4 e 5 maggio, ndr) salirò sul palco di “Una. Nessuna. Centomila” all’Arena di Verona. Ora però il mio cuore è su questa canzone».

Com’è nata?

«Volevo cantare queste parole: “Non ho bisogno di te”. Da lì abbiamo sviluppato un brano gospel ma che facesse anche ballare. Racconta la mia vita come un documentario».

A cosa si riferisce?

«In passato dipendevo dall’approvazione degli altri, in tutto. Quando sei così sorvoli tra le tue insicurezze ma non pianti le radici in ciò che vuoi fare di te e della tua vita. Oggi sono atterrata».

Non ha pubblicato direttamente musica nuova per un bel po' di tempo, ma "Parole" che prende la sua "Sono solo parole" con Drillionaire, Lazza e Tedua è stato un successo travolgente.

«La cosa mi rende così tanto orgogliosa, fin da quando Drillionaire mi ha inviato il "beat" del pezzo rielaborato. Con le strofe di Lazza e Tedua, hanno trovato una rilettura alternativa e comunque bellissima del pezzo. E sì, è andato molto bene».

Notavo che dopo tanti anni di carriera ha pubblicato pochi singoli.

«Sì è vero, è che penso che la musica vada fatta con una cera lentezza. La vedo così: quando si fa musica c'è una sorta di responsabilità sociale per me per quello che si comunica. Non prendo mai alla leggera il lancio di un mio brano e voglio che ogni nuova canzone abbia una sua grande forza».

Questo in effetti con lei succede da sempre.

«Succedeva anche quando ero meno consapevole di oggi. Un esempio lampante è "Vuoto a perdere", una canzone che ancora oggi mi stupisco di quanto Vasco Rossi e Gaetano Curreri mi abbiano letta nel pensiero su tutto, anche sulle mie nuove consapevolezze».

È pronta per il “Concertone”?

«Spero di esserlo! Arriverò in punta di piedi, con al fianco Ermal Meta che terrà la barra alta sui ritmi, mentre io sarò come al solito tutta istinto. Sono e mi sentirò a casa: lanciare dei messaggi attraverso la musica, per me, è davvero l’unica cosa che conta».

Qual è quindi il messaggio del suo nuovo brano?

«Sono due minuti e mezzo da ascoltare in allegria ma possono anche essere letti come un pugno nello stomaco, mi ricorda tanto una scena di “C’è ancora domani” nella quale Paola Cortellesi chiede spazio vitale e “ossigeno” per sé stessa».

Noemi - Estate 2024