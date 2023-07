“Non litighiamo più” di Rocco Hunt: il successo parte sempre dall’amore del pubblico

Il brano, uscito lo scorso marzo, sta avendo un riscontro estivo clamoroso. Ecco perché Alessandro Alicandri







Lo scorso 31 marzo è uscito il brano “Non litighiamo più” di Rocco Hunt. La canzone è arrivata in un momento ancora post sanremese, decisamente non estivo ma ha avuto il percorso che spesso hanno i brani di Rocco Hunt: si è insinuato nel cuore del pubblico e imponendosi partendo dal basso e non dalla cassa di risonanza dei media. È così che il brano è arrivato a sfiorare e presto supererà i 30 milioni di ascolti su Spotify con una certificazione disco di platino. Soprattutto, si sta classificando come uno dei brani più ascoltati di questa estate macinando oltre 250 mila ascolti su Spotify ogni giorno, in una potenza di fuoco clamorosa rispetto a molte delle più recenti proposte dell'estate.

Il motivo del successo è da ritrovare nella disarmante naturalezza con la quale il brano descrive un rapporto d'amore sincero, fatto di sentimenti ma anche di spigoli che a volte sono durissimi: l'invito del brano è proprio quello di smettere di farsi del male, perché con la guerra, anche quella tra due anime, non si ottiene niente di buono. Il brano, scritto da Rocco, vede la collaborazione di Davide Simonetta e Paolo Antonacci e ribadisce zitto zitto e senza fare troppo clamore, che il suo decennale da “Poeta urbano”, il suo disco d'esordio, non è un ricordo nostalgico di un periodo d'oro, ma l'inizio di una carriera di successi in continua crescita.