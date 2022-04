“Non mi fa dormire” è il nuovo singolo di Deddy e Caffellatte

Venerdì 15 aprile esce l'inedito dell'ex allievo di Amici insieme alla nuova voce del pop italiano Deddy e Caffelatte Giulia Ciavarelli







Il 2021 è stato il suo momento d'oro, dalla partecipazione ad Amici al debutto con l'EP "Il cielo contromano": Dennis Rizzi, in arte Deddy, ha avuto la tenacia di inseguire i suoi sogni e arrivare dritto al cuore di un pubblico, ampio e variegato, conquistato con una lista di successi musicali. Dopo "0 passi" e "La prima estate", l'artista pubblica un duetto in uscita venerdì 15 aprile: "Non mi fa dormire" è il nuovo singolo insieme a Caffellatte.

Classe 1994, Giorgia Groggia è una cantautrice, scrittrice e attrice già segnalata come una delle nuove voci del pop italiano: «La collaborazione con Deddy è stata proprio una carica di positività. Non sono in grado di sognare ad occhi aperti eppure, immergendomi nel brano, o un po’ ho iniziato a farlo anche io».

Risate, spensieratezza e tanta gioia: in "Non mi fa dormire" c'è tutto questo, un mix di ricordi indimenticabili e momenti unici da vivere in completa libertà: «Vi capita mai di pensare ad una persona, a quello che vi lega a lei, anche se siete fisicamente vicini in quel momento? Il brano nasce proprio così» racconta il "cantautore e sognatore" Deddy, come scrive nella sua biografia social.

E conclude: «Tutti questi pensieri, nella mia testa si sono animati, sono diventati come un fischio, un motivetto che si canticchia e che non si riesce più a dimenticare. Ho scoperto Caffellatte ascoltando alcune playlist di Spotify e sono rimasto rapito dal suo modo di scrivere e di cantare e ho voluto condividere con lei questo pezzo».