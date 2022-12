“Non piove più” nel nuovo singolo di Aka7even

In rotazione radiofonica da venerdì 16 dicembre, l'artista torna con una ballad intensa e un videoclip girato a Napoli Giulia Ciavarelli







«Ho trovato il mio sorriso per ricominciare»: Aka7even torna dai suoi fan consegnando una ballad davvero intensa e allontanandosi dalle ultime produzioni, come la più recente "Toca". In rotazione radiofonica da venerdì 16 dicembre, "Non piove più" è il nuovo singolo: nato da un periodo di crescita e maturità artistica, Aka7even vuole ripartire da se stesso e ricominciare un nuovo percorso musicale.

«Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di "Toca", e ho scritto questo singolo per una persona speciale. Lei capirà tutto» esordisce l'artista, che aggiunge alla canzone anche un videoclip girato nella magica atmosfera serale di Piazza del Plebiscito a Napoli.

«In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allenato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi» conclude.