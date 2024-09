“Non sarà per sempre” è il nuovo singolo di Leonardo Lamacchia

Il brano segna una nuova tappa della carriera del cantautore pugliese Giulia Ciavarelli







«Nella vita non contano i passi che fai, ma le impronte che lasci» canta Leonardo Lamacchia nel suo atteso ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo "Non sarà per sempre". Dopo la sua esperienza nella scuola di "Amici" durante la ventesima edizione (vinta da Giulia Stabile), il cantautore pugliese ha proseguito il suo percorso artistico, continuando a scrivere e pubblicare musica. Il suo ultimo brano, "Aurora", pubblicato a gennaio 2024, è un inno alla crescita personale, un invito a guardare al futuro con coraggio, accogliendo i cambiamenti come parte essenziale del viaggio umano.

Con "Non sarà per sempre", Lamacchia segna una nuova tappa nella sua evoluzione artistica, dimostrando ancora una volta la sua capacità di catturare emozioni autentiche e profonde. Il brano, scritto in collaborazione con Francesco Sponta, scava nelle pieghe più intime dell'animo, esplorando l'intreccio tra passato e presente e come questo dialogo costante ci porti verso una trasformazione continua. Un messaggio profondo che invita alla riflessione sulla natura della vita, vista come un flusso inarrestabile di esperienze che, inevitabilmente, ci modellano.

Il cantautore lo descrive così: «Tutto scorre, nulla rimane immutato. Ci trasformiamo incessantemente, mai uguali a noi stessi… nell’amore, nella vita quotidiana, osservando il mondo. Siamo al contempo figli e genitori del cambiamento, di un futuro enigmatico e di un passato che si aggrappa a noi come un’ombra persistente».