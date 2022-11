“Notti blu” di Alessandra Amoroso: il primo ascolto

Agli accadimenti della vita privata e pubblica di un artista, alle bufere, anche nei momenti dove si vola a tre metri da terra o si sta sotto un burrone, parlare anche e soprattutto attraverso la musica, per chi fa musica, è sempre la risposta più opportuna. Alessandra Amoroso presenta l'11 novembre un nuovo singolo, “Notti blu”, brano scritto da Davide Petrella e prodotto da Zef (lo stesso team di “Camera 209”), attraverso il quale continua il suo percorso di ricerca di strade musicali nuove, di vesti sonore che portino Alessandra a un'evoluzione già in atto da tempo, ma che naturalmente non si vuole (e non si deve, sennò che evoluzione è?) fermare. Il brano racconta di come la confusione e l'abbattimento in un momento di vita amorosa possa essere combattuto anche attraverso l'astrazione dal mondo, volendosi sentire in un luogo diverso, magari solo con la mente, magari attraverso una melodia che ti fa ballare.

“Notti blu“ propone una melodia dagli accenti disco ispirati agli anni 70 e 80 nella quale Alessandra non si è dovuta minimamente adattare... perché è totalmente a suo agio. Assomiglia infatti al suo mondo musicale originario, quello dei suoi primi ascolti musicali, prima del grande successo e che in varie forme, ha spesso già portato nei suoi live. Il risultato è un brano morbido e coinvolgente che cambia le regole del gioco e in qualche modo della sua carriera, stravolgendo ancora una volta, come sta facendo da almeno cinque anni, tutte le nostre aspettative. Alessandra, in un brano come “Notti blu”, è sempre più se stessa.

Dal 29 novembre, "Tutto accade tour"

26 novembre – Palazzo del Turismo – JESOLO (Venezia)- DATA ZERO

29 novembre – Pala Florio – BARI – SOLD OUT

30 novembre – Pala Florio – BARI

2 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

3 dicembre – Palazzo dello Sport – ROMA

6 dicembre – Unipol Arena – BOLOGNA

7 dicembre – Nelson Mandela Forum – FIRENZE

9 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI –SOLD OUT

10 dicembre – Pala Partenope – NAPOLI

12 dicembre – Pala Sele – EBOLI (Salerno)

16 dicembre – Kioene Arena – PADOVA

17 dicembre – Pala Alpitour – TORINO

21 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (MILANO)