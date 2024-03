“Nun è cos”: Matteo Paolillo e LDA in un brano tutto da cantare e da ballare

Dal 15 marzo il nuovo singolo dell'attore di "Mare fuori" con l'artista di "Amici" Alessandro Alicandri







Matteo Paolillo è da tempo sulla bocca di tutti. Mentre vediamo in televisione le puntate della quarta stagione di "Mare Fuori" in onda su Rai2 fino al 27 marzo (ma già disponibili tutte su RaiPlay) il musicista e attore ci sorprende di nuovo con un brano pieno di energia: "Nun è cos". Lo canta in compagnia di LDA, Luca D'Alessio che ha partecipato con successo all'edizione 21 di "Amici".

Li troviamo oggi insieme in un brano scritto insieme, con la produzione di Steve Tarta (ha lavorato con Emanuele Aloia e aveva già collaborato a alcuni brani di LDA). "Nun è cos" ha sonorità dance e fa venire voglia di ballare. Con il suo testo (in parte) in dialetto campano, è tutto da cantare.

Parla di una relazione tossica alla quale è proprio il caso di dire "Basta", anzi "Nun è cos". È un invito a mettere un punto su tutto ciò che ci fa stare male, anche quando non è facile. Sul featuring con LDA, Paolillo racconta: «Con LDA ci siamo conosciuti nel 2023 ed è nata un'amicizia. Mentre preparavo l'Ep, l'ho chiamato per invitarlo in studio a collaborare ad un pezzo. È stato molto bello lavorare insieme, penso che le nostre voci si incastrino molto bene».

In effetti nel brano, nonostante il tema non sia semplice perché parla di un amore sofferto, i due amici trasferiscono la leggerezza di chi riesce con coraggio a staccarsi dal passato e a cercare una nuova vita altrove. Matteo si prepara alla pubblicazione di un nuovo Ep chiamato "Edo - Ultimo atto", legato naturalmente al suo amatissimo personaggio nella serie "Mare fuori": Edoardo Conte.