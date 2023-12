“Occhi lucidi” di Ultimo: il videoclip con Maria Esposito di “Mare fuori”

Dall'1 dicembre il nuovo singolo dell'artista che tratta il tema della nostalgia Alessandro Alicandri







L'1 dicembre Ultimo torna con nuova musica e lo fa con il suo stile inconfondibile. In "Occhi lucidi", brano dall'arrangiamento orchestrale e di grande respiro vocale, si parla essenzialmente di nostalgia, una nostalgia che forse è un po' quella della normalità di una vita comune, del potersi mostrare per come si è sempre, anche quando invece bisogna farsi vedere adulti e tutti d'un pezzo.

“Siamo fatti tutti un po’ così, Occhi forti e cuori fragili…” canta l'artista, in un brano che sembra raccontare, sempre con lo stesso sentimento nostalgico, l'occasione persa del vivere in concretezza l'amore. Immerso nella cruda realtà, non è più concesso riappropriarsi anche delle cose più semplici, come chiedere un "Come stai?", stare accanto alla persona amata. Gli occhi lucidi sono il risultato di quel vuoto e di quel tempo ormai perso.

Il videoclip vede la partecipazione della giovane attrice Maria Esposito, nota (e amatissima) per il suo ruolo di Rosa Ricci in "Mare Fuori".