“Ok.Respira” è il nuovo singolo di Elodie

L'artista, tra i big in gara a Sanremo, annuncia anche un concerto al Forum di Assago e la sua prima docu-serie Elodie Giulia Ciavarelli







«Il disco è finalmente pronto» scrive poco prima dell'annuncio ufficiale della sua partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo: per Elodie, il 2023 sarà un anno ricco di tappe musicali già programmate. A febbraio la vedremo sul palco dell'Ariston, ma con il suo nuovo album già in fase di pubblicazione.

"Ok.Respira" è il titolo del progetto discografico, in uscita il 10 febbraio, di cui possiamo già ascoltare l'omonima canzone: infatti, da venerdì 9 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio l'inedito scritto da da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e alla produzione il team Itaca.

Pronunciato come un mantra, il brano è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo: caratterizzato da nuove e orecchiabili sonorità dance, il testo racconta l’importanza di valorizzarsi, celebra la propria indipendenza e l’amore per se stessi.

Sanremo non è l'unica novità che riguarda Elodie: il prossimo anno sarà protagonista della sua prima docu-serie e del suo primo live al Mediolanum Forum di Milano, prodotto da Vivo Concerti.