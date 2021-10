Oliver Onions con Tommaso Paradiso in “Orzowei”

Una nuova versione della sigla di "Orzowei, il figlio della savana" è disponibile in digitale, dal 15 ottobre in radio

La nuova versione di “Orzowei” degli Oliver Onions in collaborazione con Tommaso Paradiso esce il 14 ottobre su tutte le piattaforme digitali e sarà in rotazione radiofonica a partire dal 15 ottobre.

La voce di Tommaso Paradiso si unisce per l'occasione a Guido e Maurizio De Angelis per questa interpretazione della sigla della serie italo-tedesca “Orzowei, il figlio della savana”.

Ad accompagnare l'uscita c'è anche il videoclip cartone animato, prodotto da SeenFilm, che vede Tommaso Paradiso attraversare paesaggi selvaggi e desertici, per poi ritrovarsi catapultato attraverso un corridoio di colori fluo in un'atmosfera urbana densa di colori e luci al neon. Ad attenderlo sul finale di questa nuova avventura ci sono Guido e Maurizio De Angelis.

Si va via via completando così “Future memorabilia”, il nuovo album arrangiato da Ricky Quagliato, in uscita il 29 ottobre e già disponibile in pre-order. Tra gli ospiti che troveremo in tracklist ci sono anche Claudio Baglioni, Elio e le Storie Tese, David Hasselhoff e Bud Spencer.