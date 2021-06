Oliver Onions, ecco “Banana Joe” con la voce di Bud Spencer

A cinque anni dalla morte, la canzone omaggia l'attore e anticipa l'album in uscita in autunno

Gli Oliver Onions sono tornati. A cinque anni dalla scomparsa di Bud Spencer, il duo formato da Guido e Maurizio De Angelis pubblica un brano in cui ad accompagnarli è proprio dalla voce dell’attore: “Banana Joe (feat. Bud Spencer)”. Autori italiani di colonne sonore cult, da “Sandokan” a “Orzowei, il figlio della savana”, passando proprio per i celebri film di Bud Spencer e Terence Hill, sono stati protagonisti del cinema italiano sia come autori che come arrangiatori e interpreti.

La canzone, disponibile da 10 giugno su tutte le piattaforme di streaming, è tra le più amate del loro repertorio musicale e anticipa l’album “Future Memorabilia”, in uscita il prossimo autunno.