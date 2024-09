“Ora che non ho più te” di Cesare Cremonini: cinque minuti per rinascere

Il nuovo singolo uscito a mezzanotte del 23 settembre è qui. Anticipa il tour negli stadi, nel 2025 Cesare Cremonini Credit: © Luigi & Iango Alessandro Alicandri







Cesare Cremonini è tornato il 23 settembre 2024 con un brano potentissimo, "Ora che non ho più te", pensato in grande sotto ogni aspetto: è grande nella durata, è grande perché porta alla luce un cantautore diverso, più adulto. È grande anche perché l'impatto emotivo è forte fin dal primo ascolto.

Il brano dura ben cinque minuti (e tre secondi) e racconta quello che succede tra la fine e l'inizio di alcuni capitoli importanti della nostra vita. È una canzone notturna che si prende il tempo per raccontare la fine di un amore, qualsiasi sia la sua natura. Narra l'ultimo ballo e poi offre uno sguardo verso nuovi orizzonti da scoprire. Le sue coinvolgenti sonorità Anni 80 si esprimono anche nel modo particolare e nuovo in cui Cesare usa la voce: sembra diverso ma è sempre lui.

Il singolo, tra l'altro, pare in controtendenza con tutto ciò che si ascolta oggi in streaming: brani brevi, con un ritmo subito incalzante, che calano gli assi tutti insieme e tutti subito, per conquistare l'ascoltatore nei primi secondi. Cesare Cremonini qui ha immaginato un percorso opposto, narrativo e onirico, un viaggio a fari spenti nell'ignoto, una spedizione spaziale che parte piena di ferite addosso, alla ricerca di un futuro splendente. "Ora che non ho più te" parla un linguaggio semplice e ti tiene per mano senza mai lasciare l'ascoltatore da solo.

Potremmo immaginare, ma non è facile, quanto maestoso sarà sentirla nel suo Cremonini Live25, occasione per ascoltarlo negli stadi italiani in alcuni luoghi ancora inediti per lui come lo Stadio Maradona di Napoli e al San Nicola di Bari. Il tour partirà l'8 giugno da Lignano e finirà a metà luglio a Roma. "Ora che non ho più te" è scritta da Cesare Cremonini con Davide Petrella. La produzione è sempre di Cesare con Alessio Natalizia e Alessandro De Crescenzo.