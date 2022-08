“Palla al centro”: il nuovo singolo di Elisa con Jovanotti è in radio

Venerdì 26 agosto esce in rotazione radiofonica il primo duetto con Lorenzo Jova Cecilia Uzzo







Venerdì 26 agosto è un giorno importante per Elisa: è infatti il giorno di inizio della rotazione radiofonica di "Palla al centro", il brano cantato per la prima volta con Jovanotti. La canzone è contenuta nel doppio album "Ritorno al Futuro/ Back to the Future" pubblicato da Elisa lo scorso febbraio. È la stessa Elisa a raccontare l’importanza di questa collaborazione inedita, attraverso un post sui social, in cui racconta di aver realizzato un sogno: «Dal giradischi della mia camera da piccola ad un pezzo insieme nel mio disco, dal palco calcato insieme adesso anche in radio. Un sogno si realizza: io e Lorenzo Jova insieme in un pezzo, “Palla al Centro” è il nuovo singolo».

La canzone, prodotta da Dardust, è un brano solare, energico, e ricco di metafore. Del resto, è frutto della collaborazione tra l’arte melodica di Elisa, penna sempre originale, e il beat trascinante tipico di Jovanotti. Il risultato è un crossover che regala all'ascolto quattro minuti di pura endorfina. «Staccare gli occhi dallo schermo / Fare un giro più a largo / Non è quante volte sbaglio / Sono quelle in cui mi rialzo / E non è da dove vengo, è dove sto andando / Non è quello che sembra… È quello che faccio» canta Elisa, che nel ritornello intona anche «Siamo le onde di un mare grande, quest’onda che viene e che va».

Il tour di Elisa

Continua anche il "Back to the Future Live Tour" di Elisa, partito da Verona con Heroes Festival, per portare in giro per l’Italia il progetto di live estivo della cantante, legato anche all’ambiente. Queste le prossime tappe: