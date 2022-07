“PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM” di Irama: il primo ascolto

Il nuovo singolo tutto da ballare, dall'1 luglio. Ecco le prime impressioni Alessandro Alicandri







La regola delle canzoni estive di quest'anno è "Facci ballare" e Irama ha preso questa richiesta alla lettera. Lo fa con un brano che già dal titolo dice tutto, "PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM": una parola che di solito come onomatopea fa riferimento al rumore di uno sparo, ripetuto otto volte, tutto in maiuscolo. Qui il colpo non è di pistola, ma è relativo al movimento del corpo femminile che colpisce l'uomo e lo fa sognare. Il brano, uscito l'1 luglio, entra nel campionato dei brani dancehall pensati per far scatenare il pubblico e alla mattina del primo giorno sono già tantissimi i video su TikTok dove ci si balla questo brano.

Due minuti e trentanove secondi di puro divertimento dove si parla, non serve spiegarlo, del gioco di attrazione, di amori fugaci, di donne di ogni parte del mondo. La canzone curiosamente si colloca all'interno dell'album "Il giorno in cui ho smesso di pensare" tra il suo ultimo successo "5 gocce" con Rkomi e "Como te llamas" con Willy Williams, un altro brano con sonorità simili per ribadire che questo caldo episodio estivo non è un'intromissione fugace, ma una sua cifra di stile.