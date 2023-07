Paola & Chiara con Tiziano Ferro, la nuova versione di “Vamos a bailar”

Disponibile da mercoledì 12 luglio, il brano vede la collaborazione del cantautore e di Gabry Ponte Giulia Ciavarelli







"Vamos a bailar" è il brano che, senza dubbio, ha dominato le classifiche degli anni Zero portando al successo Paola & Chiara e facendo ballare intere generazioni: mercoledì 12 luglio ne esce una nuova versione con l'aggiunta di due top player d'eccezione.

Il primo nome che compone la "nuova squadra" dell'estate è quello di Tiziano Ferro e proprio nella tappa bolognese del suo tour è stato presentato il brano: l'energia del duo si fonde al timbro e lo stile inconfondibile del cantautore e al sound internazionale del dj Gabry Ponte.

Paola & Chiara rimangono protagoniste dell'estate 2023 con l'ultimo progetto discografico "Per sempre", dal quale sono estratti "Mare caos" e "Furore". Il loro calendario estivo è fitto di date in giro per l'Italia con un gran finale al Circolo Magnolia, a Milano, il 15 settembre.