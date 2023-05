Paola & Chiara: “Mare caos” è il singolo per l’estate

L'inedito, in radio e in digitale dal 5 maggio, anticipa il progetto discografico "Per sempre" Giulia Ciavarelli







Ci hanno affascinato e divertito sul palco dell'Ariston e ora Paola & Chiara sono pronte a tornare sulla scena musicale con un nuovo album e un tour, prima nei club e poi in giro per i festival estivi.

Tante novità, a cominciare dal nuovo singolo che ascoltiamo in radio da venerdì 5 maggio contenuto all'interno del progetto discografico: "Mare caos" profuma di estate, di un cocktail speziato dal flavour orientale insaporito da un pizzico di latin pop. Le sorelle Iezzi sono le autrici del brano insieme a Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone, Leonardo Grillotti.

«Ci siamo prese il nostro tempo per fare le cose come volevamo noi, ma finalmente ci siamo» scrivono sui social e con il brano è stata svelata anche la tracklist di "Per sempre". Con loro anche tanti amici e colleghi: da Jovanotti a Max Pezzali, Ana Mena, Emma, Levante, Gabry Ponte, Cosmo e Noemi, in un disco che vedrà la luce il 12 maggio.

Paola & Chiara partiranno in tour da Trezzo sull'Adda per la data zero, e proseguiranno per un bis a Milano e Roma: i biglietti sono ancora disponibili sul sito di Vivo Concerti e nei punti vendita autorizzati.

La tracklist del nuovo album