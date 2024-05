“Paprika”, il nuovo singolo di Ghali

Dal 10 maggio il nuovo brano dell'artista, che sta già spopolando su Tik Tok Alessandro Alicandri







È con enorme curiosità che il pubblico ha accolto il nuovo brano di Ghali, "Paprika". Già prima del suo lancio il 10 maggio, il ritornello è stato "spoilerato" dall'artista stesso e ha già avuto un riscontro su TikTok notevole: più di 5 mila video sono stati creati sulla base del brano (chiamata "One shot").

Il nuovo singolo, prodotto da Takagi & Ketra, è stato scritto da loro con Ghali, J Castle, Daramola, Jacopo Ettorre, Luca Faraone e Digital Astro. Ha forti riferimenti alla musica afro-pop di successo negli ultimi anni con lo stile urban che da sempre contraddistingue l'artista.

Il brano parla essenzialmente di due persone lontane e inseparabili, che sono l'una la dipendenza dell'altra. La spezia, la paprika, indica il colore degli occhi della ragazza in questione che in questa immagine, descrive il rossore dello sguardo di lei come un sintomo della loro dipendenza affettiva. Il loro amore sembra oscurato da pregiudizi, sciocchezze che si dicono in giro, ma da parte di Ghali c'è l'invito a riunirsi, amarsi ancora profondamente, anche ad avere una bimba e chiamarla Italia.

Nel brano viene citata la Rai nel passaggio "Puoi dirmi quello che vuoi, non farò come la Rai (Mai)", molto probabilmente in riferimento alle polemiche che si sono create attorno a quello "Stop al genocidio" detto da Ghali (suggerito dal suo "compagno" sul palco Rich) a supporto della causa palestinese durante lo speciale di "Domenica In" condotto da Mara Venier da Sanremo.