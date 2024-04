“Paradiso” de La Rappresentante di Lista: la loro anima rock è una rivoluzione

Un brano intenso che parla di disillusione in amore e mostra la loro capacità di cambiare, ragionando fuori dagli schemi Alessandro Alicandri







"Paradiso", il nuovo brano de La Rappresentante di Lista, uscito il 19 aprile, è senza dubbio uno dei più sorprendenti del loro repertorio. L'intento era proprio quello di stupire: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno scelto di mostrare in questo brano, che parla di disillusione, la loro anima più rock. Un brano che colpisce dopo anni di brani di singoli elettro-pop, ma che è perfettamente in tono con la natura della loro musica, molto chiara nei loro live.

Il passaggio centrale del brano è "Ho giocato una partita / Ci ho puntato la mia vita / Volevo farmi del male / Tu mi hai portato in un mondo che è fatto di te / Ma non mi basta restare a guardare / Posso provare a ricominciare / Me lo diceva una scuola / Questa ragazza può fare strada". Non che non sia mai accaduto in precedenza, ma il loro "parlare smaccatamente al femminile" nei modi e nei toni, non solo nelle parole, assume un significato unico che si percepisce chiaro nell'ascolto di questo brano. A un anno da "Tilt" - brano di Marz e Zef con la loro presenza insieme a Elisa - anche questa volta con "Paradiso" incuriosiscono con la loro scrittura e la loro capacità ragionare fuori dagli schemi.