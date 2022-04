“Paradiso” è la nuova canzone di Aiello

«Sto tornando con una canzone per me speciale»: l’inedito è disponibile da venerdì 29 aprile Aiello Credit: © Andrea Bianchera Giulia Ciavarelli







Nei giorni in cui il tour ha preso finalmente il via, Aiello torna a salutare il suo pubblico regalando una nuova canzone "per me speciale": “Paradiso” è l’inedito che ascolteremo da venerdì 29 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

«Mi sono preso un po’ di tempo per me, per curare alcune ferite del petto e della mente» confessa l’artista «Ho iniziato un percorso per imparare a vivere il presente, a vincere l’ansia, a essere meno duro con me stesso, a godermi di più gli eventi, gli incontri» commenta dopo aver fatto un reset sui social in vista dell’annuncio musicale.

Prodotto da Brail insieme a Michele Canova, il brano «Racconta dei primi imbarazzi le prime volte che mangi mentre parli, che ridi mentre bevi, che chiedi se è tutto ok mentre fai l’amore…forse il momento più bello di una storia, l’innamoramento» continua Aiello. «Al di là del tempo e del finale, in ogni storia che nasce e che muore, ti ricorderai sempre di quella notte in cui hai risposto: "sono in Paradiso"».

L’artista è in tour in giro per l'Italia con numerose date, molte già sold out: Aiello si esibirà a Firenze, Venaria Reale, Milano, Napoli e infine Roma.

Le date del tour

30 aprile - Firenze, Tuscany Hall / sold out

2 maggio- Firenze, Tuscany Hall

12 maggio - Venaria Reale, Teatro della Concordia / sold out

21 maggio - Milano, Fabrique / sold out

22 maggio - Milano, Fabrique

30 maggio - Napoli, Casa della Musica / sold out

31 maggio - Napoli, Casa della Musica / sold out

4 giugno - Roma, Atlantico Live / sold out

5 giugno - Roma, Atlantico Live