“Passione” di Fred De Palma: una bachata per chiedere scusa

L'estate si arricchisce con un nuovo brano che ha già l'aria di un classico da sala, tutto da ballare Alessandro Alicandri







Qualcosa suggeriva che l'estate di Fred De Palma non si sarebbe fermata a "Notte cattiva" con Guè, lanciata lo scorso 7 giugno. La sua stagione si è arricchita infatti con la partecipazione a "Mammamì" RMX, una nuova versione del brano di Petit e dal 19 luglio con "Passione", il suo nuovo singolo estivo solitaria, una bachata di enorme fascino.

Il brano è stato scritto dall'artista con un gruppo di lavoro straordinario: Davide Petrella, Michelangelo, Paolo Antonacci e JVLI che cura anche la produzione. Il risultato ha già l'aria di un classico italiano della bachata da sala. La canzone, come vuole lo stile musicale, è un brano di corteggiamento, ma con una sfumatura diversa dal solito: in "Passione" la persona chiede scusa per aver tradito la donna che ama ancora, ricordando alla ragazza ferita che il loro amore, al di là dell'errore, non può spegnersi.

Nel "lyric video" il protagonista non è Fred ma Lucrezia Troncone, influencer celebre su TikTok che fa video ispirati alle sue canzoni italiane preferite. "Passione" è forse uno dei brani più eleganti di Fred De Palma, con un testo nel quale in moltissimi si rispecchieranno.