“Per due come noi” di Olly con Angelina Mango: un amore oltre la fine dell’amore

Esce il 6 settembre il nuovo singolo dell'artista di Sanremo 2023 con la vincitrice di Sanremo 2024 Alessandro Alicandri







Olly e Angelina Mango sono due "voci" di questi tempi che cambiano, intercettano gusti nuovi e un punto di vista che tiene conto sempre del passato. "Per due come noi", pubblicata il 6 settembre, viaggia su due binari, quello della contemporaneità e quello dell'eterno, raccontando in modo essenziale come un rapporto d'amore (ma non solo d'amore) possa rendersi immortale. Il significato della canzone si può declinare in vari modi, ma è più facile immaginare che dietro questo brano scritto da Angelina, Olly con la produzione di JVLI, ci sia il desiderio di raccontare l'unicità di un rapporto che nonostante l'usura del tempo, della vita che ci passa addosso, rimane indelebile nelle persone che hanno amato. Niente potrà scalfire l'essenza di quel sentimento, nemmeno la sua fine.

Olly viene da un'estate magica: il suo nome, già popolarissimo dopo la sua presenza a Sanremo 2023, ha raggiunto un nuovo pubblico con il brano "Devastante" - disco di platino da 47 milioni di ascolti solo su Spotify - e poi con un brano pubblicato da JVLI e cantato con Emma che al momento è tra i 20 più amati in Italia su Spotify, "Ho voglia di te". È una canzone arrivata a metà giugno quando i giochi erano (quasi) già fatti e che ha rapito il pubblico in modo sorprendente. Angelina nel frattempo è riuscita in un'impresa da pochi: "Melodrama" è quanto di più vicino ci sia alla sperimentazione immersa nel pop.

Dal loro incontro nasce questo brano introspettivo che non si chiude in sé stesso, raccontando in modo luminoso non il rimpianto né la nostalgia, ma la consapevolezza, una parola che abbiamo sempre associato alla razionalità ma che in tempi così incerti sta diventando la più moderna delle doti.