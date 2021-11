“Perso nel buio”: il nuovo singolo di Sangiovanni con Madame

Un brano per celebrare il loro sodalizio artistico, ma soprattutto la loro amicizia Sangiovanni e Madame Cecilia Esposito







Una collaborazione che già si preannuncia un successo quella tra Sangiovanni e Madame, due delle stelle nascenti del firmamento musicale italiano. L'occasione è il nuovo singolo "Perso nel buio", in radio e in digitale da venerdì 12 novembre. Il brano non è solo un sodalizio artistico, ma la forma in canzone di un’amicizia tra i due artisti multiplatino.

Sangiovanni, artista pop rivelazione dell'anno, rivela in “Perso nel buio” uno stato di fragilità emotiva dovuto alla velocità con cui la sua vita è cambiata e che lo ha portato a sentirsi confuso e vulnerabile. La forza, la luce che conforta e scioglie questa tensione è la voce di una delle sue amiche più care, nella vita e nella musica, Madame appunto. Non solo, il brano mostra anche una versione artistica inedita di Sangiovanni, più matura e profonda, legata ad un percorso di crescita anche personale del giovane cantautore.

Curiosità: Madame e Sangiovanni si sono incontrati due anni fa nello studio di un terzo talento under20 di Vicenza, nuova golden area della musica italiana, il producer Bias.