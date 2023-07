“Piango in discoteca”: Mara Sattei, Takagi & Ketra e la sua lunga estate pop

Esce il 21 luglio “Piango in discoteca”, il nuovo singolo di Mara Sattei che arriva a tre mesi dal singolo “Tasche” (per molti aspetti, è in continuità con il novo brano). Sarà di certo una delle ultime proposte musicali estive italiane e ha un biglietto da visita molto interessante: è stato scritto da Mara Sattei con la produzione di Takagi & Ketra.

Le sonorità, decisamente da ballare con il suo trascinante sassofono, si mescolano a un tema molto amato nel pop elettronico, quello del raccontare emozioni intense (non sempre positive) dentro un luogo dove in teoria regna il divertimento. Dicevamo prima che è un po' in linea di continuità con il precedente brano “Tasche”, perché racconta sentimenti legati alla fine di una relazione, tra emozioni contrastanti. Le intenzioni musicali anche loro, continuano a essere genuinamente pop e non "stagionali". È un brano che non parla di estate e che di certo potrebbe avere vita lunga anche quando l'afa finirà.

Il brano arriva dopo le aperture dei concerti dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano dello scorso fine giugno, dove ha portato tutta la sua musica con grande divertimento da parte del pubblico, continua la sua cavalcata di date live che la porteranno fino a inizio settembre in giro per l'Italia. Il videoclip ufficiale, che presenta il cast di ballerine di “Tasche” portate anche sul palco di San Siro, è ambientato in una discoteca in un momento di “vendetta”. Mara e le altre ragazze impugnano delle mazze da baseball in stile Harley Quinn in cerca di una resa dei conti.