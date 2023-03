Pinguini Tattici Nucleari: “Coca zero” è il nuovo singolo

«È una canzone che parla di cambiamento» commenta la band, che da luglio sarà in tour negli stadi italiani Giulia Ciavarelli







Dopo l'ultimo singolo "Forse", pubblicato a gennaio, i Pinguini Tattici Nucleari tornano a sorprendere i fan con una sorpresa: da venerdì 31 marzo, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali "Coca zero".

«È il pezzo più “diverso” che abbiamo mai scritto, una roba folle ma ci piace così. Parla di cambiamento e rapporto tra passato e futuro, progresso e recessione, individui e società» anticipa la band sui social.

«È nato dal fatto che la Coca-Cola è sempre stata tra le mie bibite preferite, ma ultimamente mi sono reso conto che preferisco la Coca Zero, forse perché sto crescendo o, forse, perché il mondo intorno a me sta cambiando. La canzone affronta svariati temi, dalla sostenibilità, al gender, alla religione, soffermandosi in modo particolare sulla modalità in cui le diverse generazioni si confrontano sui temi di oggi, di ieri e di domani» racconta Riccardo Zanotti.

In attesa di esibirsi negli stadi italiani, con un lungo tour in partenza da Venezia, i Pinguini Tattici Nucleari saranno anche nel Regno Unito per una data imperdibile: «Siamo molto felici di aver la possibilità di portare la nostra musica all'estero e di avere una visibilità sempre più internazionale» dicono, dopo la tappa negli USA e l'imminente concerto a Londra programmato per il 10 aprile nello storico The London Palladium. I biglietti per il tour estivo sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Ticketone.

Le date del tour estivo

7 luglio - Venezia, Parco San Giuliano Mestre - data zero

11 e 12 luglio - Milano, Stadio San Siro - sold out

15 luglio - Firenze, Stadio Artemio Franchi - sold out

19 luglio - Torino, Stadio Olimpico - sold out

23 luglio - Roma, Stadio Olimpico - sold out

24 luglio - Roma, Stadio Olimpico

27 luglio - Bari, Stadio San Nicola

30 luglio - Messina, Stadio San Filippo

13 agosto - Olbia Red Valley Festival

9 settembre - RCF Arena, Reggio Emilia