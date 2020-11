Pinguini Tattici Nucleari: ecco il nuovo singolo “Scooby Doo”

13 Novembre 2020 | 10:21 di Giulia Ciavarelli

«Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre»: come la maggior parte dei loro colleghi, anche i Pinguini Tattici Nucleari non si sono goduti le avventure del "dopo Sanremo", cambiando in corsa tutti gli appuntamenti previsti per i mesi successivi. Dopo aver annullato e rimandato il tour dei palazzetti, la band ha approfittato dei mesi di lockdown per lavorare a un nuovo progetto musicale.

«"Ahia!" ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro» dicono, con la loro consueta ironia. L'EP uscirà il 4 dicembre e al suo interno troveremo sette inediti: dopo "La storia infinita", certificato Disco d'oro e accompagnato da un video che omaggia una delle scene iconiche di "Stranger Things", i Pinguini Tattici Nucleari pubblicano il secondo singolo dal titolo "Scooby Doo".

In rotazione radiofonica da venerdì 13 novembre, la canzone «racconta la vita di tante donne e si chiama come un celebre cartone degli Anni 70 in cui si celebrava, così come nel brano, il valore della diversità» ha raccontato a Sorrisi Riccardo Zanotti, la voce del gruppo.

Mentre l'intera band lavorava al disco, proprio Riccardo Zanotti, si è dedicato in parallelo a un altro progetto pensato e sviluppato proprio nel mese di marzo: "Ahia" non è solo il titolo dell'EP della band ma anche del suo primo romanzo, pubblicato il 3 novembre per Mondadori. Con questa prima opera, Zanotti si confronta con la scrittura narrativa attraverso una storia intensa che racconta l'incontro tra un giovane uomo e il padre, del quale fino a quel momento aveva sempre ignorato l'identità.

«Questi due protagonisti sono in qualche modo l’espressione delle mie paure. Uno è il figlio, è chi sarei potuto diventare se non avessi fatto musica, l’altro è la persona che da grande non vorrei mai diventare» conclude il cantante.

Tutti i live dei Pinguini Tattici Nucleari sono stati rimandati al 2021, partiranno dal 6 febbraio a Conegliano e saranno a Torino, Firenze, Montichiari, Milano, Roma, Bologna e infine Padova.

LA TRACKLIST DELL'EP

1. Scooby Doo

2. Scrivile Scemo

3. Bohémien

4. Pastello Bianco

5. La storia infinita

6. Giulia

7. Ahia!