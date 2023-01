Pinguini Tattici Nucleari: “Forse” è il nuovo singolo

Dopo l'annuncio del concerto a Campovolo, la band esce con un brano estratto dal loro ultimo album "Fake News" Giulia Ciavarelli







«Dato che siamo in vena di regali, a mezzanotte esce "Forse"!» dice Riccardo Zanotti sui social mentre si trova in studio di registrazione, la loro seconda "casa" dove sono in fase di preparazione del lungo tour estivo. Per i Pinguini Tattici Nucleari è un periodo d'oro e questo sarà senza dubbio il loro anno: a poche ore dall'annuncio dell'ultima data a Campovolo, la band pubblica un nuovo singolo in radio da venerdì 13 gennaio.

«Il nostro obiettivo è quello di rimanere nel tempo, cerchiamo di differenziarci e, per adesso, siamo qualcosa di atipico» avevano dichiarato durante la presentazione del loro ultimo album "Fake News", da cui è tratto il nuovo singolo. «Fare i concerti negli stadi ci carica di responsabilità: stiamo valutando e costruendo delle idee che possono portare il live a essere un’esperienza narrativa che racconti il nostro percorso. Ci sentiamo sempre con i piedi per terra e siamo contenti del risultato che arriva dopo tanti anni di lavoro» raccontano.

Dopo tutte le sorprese e gli annunci degli ultimi mesi, ora la band inizia a costruire quello che vedremo e ascolteremo nel tour estivo, il primo negli stadi: saranno a Venezia, Milano, Firenze, Torino, Roma, Bari, Messina, Olbia e, infine, a Reggio Emilia alla RCF Arena.

I biglietti sono disponibili su Ticketone, Ticketmaster e tutti i circuiti ufficiali.