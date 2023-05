Pinguini Tattici Nucleari: “Rubami la notte” è il nuovo singolo estivo

Il brano è disponibile dal 19 maggio: «È la canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi» Giulia Ciavarelli







I Pinguini Tattici Nucleari sono inarrestabili e, prima di iniziare quella che sarà la prima avventura negli stadi, pubblicano un brano per inaugurare la stagione estiva: dopo il successo di "Coca zero", ai vertici delle classifiche radio, "Rubami la notte" è il nuovo singolo, una nuova papabile hit dell'estate disponile dal 19 maggio su tutte le piattaforme digitali.

«La canzone nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa “unire” le persone, serve che ci siano i posti adatti» racconta la band.«Nel brano due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme.

«Il punto è proprio questo: sale da ballo, da concerto, locali, pub, rave, festival, club etc. sono un patrimonio culturale inestimabile. Come società dovremmo adoperarci per salvaguardarli ad ogni costo, perché dove vive la musica vivono i sentimenti e nascono le migliori storie» concludono.

Le date del tour estivo