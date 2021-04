Pinguini Tattici Nucleari: “Scrivile scemo” è il nuovo singolo

Tratto da "AHIA!" arriva in radio dal 23 aprile

Nell'ultima immagine pubblicata sui social, Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari, brinda "virtualmente" insieme ai fan per festeggiare un bel traguardo: il singolo "Scooby Doo", estratto da "AHIA!", ha ottenuto la certificazione Doppio Platino e va a chiudere un anno di incredibili successi, che si accompagna anche al rinnovo con l'etichetta Sony.

Da venerdì 23 aprile esce in tutte le radio un nuovo singolo: già certificato disco d'oro, "Scrivile scemo" è «una canzone che racconta il coraggio e contiene qualche riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza» racconta Zanotti.

«Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un “ti amo" come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, non si devono demonizzare Whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, diglielo e…in ogni caso, ti riscoprirai scemo ma libero (per almeno due ore)».

«Figlia dell'EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto» conclude la voce della band.